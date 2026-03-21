अकीदत के साथ आज मनाई जा रही ईद-उल-फितर, ईदगाह में सुबह 8.30 बजे अदा की नमाज

एक महीने के मुकद्दस रमजान और रोजे के बाद शनिवार को शहर में ईद-उल-फितर का त्योहार पूरी मोहब्बत, अकीदत और रवायत के साथ मनाया जा रहा है। शुक्रवार शाम को अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रोजेदारों ने 30वां रोजा खोला। चांद का दीदार होते ही शहर में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने सोशल मीडिया व गले मिलकर एक-दूसरे को चांद मुबारक कहना शुरू कर दिया। इससे पूर्व शुक्रवार को माह-ए-रमजान के आखिरी जुमे (अलविदा जुमा) की नमाज शहर की सभी मस्जिदों में दोपहर 12.30 से 2.30 बजे तक अदा की गई। इस मौके पर ईद जैसा माहौल नजर आया। रोजेदारों ने कुरान-ए-पाक की तिलावत की, दुरूद-ओ-सलाम का नजराना पेश किया और गुनाहों की माफी मांगते हुए देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। घरों में महिलाओं ने भी नमाज और तस्बीह कर अल्लाह से रहमत की फरियाद की।