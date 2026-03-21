भीलवाड़ा के धागे से बुना जाएगा विकसित राजस्थान का सपना: वी. श्रीनिवास

सीएस वी. श्रीनिवास ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो दिन पूर्व ही इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। इससे पहले पिछले वर्ष टेक्सटाइल एंड अपरेल पॉलिसी 2025 लागू की थी। इन दोनों नीतियों के समन्वय से भीलवाड़ा के रूपाहेली सहित अन्य क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल ग्रोथ को गति दी जाएगी। सीएस वी. श्रीनिवास का कपास से पुराना जुड़ाव रहा है। भीलवाड़ा में 30 हजार हेक्टेयर और बांसवाड़ा में 11 हजार हेक्टेयर में एक्स्ट्रा कॉटन की खेती हो रही है। इसे और बढ़ावा देने के लिए वे जल्द ही कृषि आयुक्त, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और जीनिंग फैक्ट्री मालिकों के साथ विशेष बैठक करेंगे।