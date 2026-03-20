सोना 33,500 और चांदी 1.80 लाख रुपए धड़ाम, ऊंचे भाव पर खरीदने वालों को बड़ा झटका
जिस रफ्तार से सोने और चांदी के भाव आसमान छू रहे थे, उसी गति से लुढ़क कर धड़ाम हो गए हैं। गुरुवार को भीलवाड़ा के सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे निवेशकों और ऊंचे दामों पर खरीदारी करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। महज 49 दिनों के भीतर सोने के दाम में 33 हजार 500 रुपए प्रति दस ग्राम और चांदी में 1 लाख 80 हजार 500 रुपए प्रति किलोग्राम की ऐतिहासिक गिरावट आई है।
लगातार चढ़ते बाजार को देखकर कई लोगों ने निवेश या शादी-ब्याह के लिए ऊंचे दामों पर सोना-चांदी खरीदा था, जिन्हें अब भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शहर के सर्राफा व्यापारी रिषभ संचेती का कहना है कि शहर व जिले भर से कई लोगों ने तेजी के दौर में सोना व चांदी की खरीदारी की थी। लगातार भाव गिरने से न केवल आम ग्राहकों को, बल्कि स्थानीय व्यापारियों को भी बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। सर्राफा बाजार में इस समय मायूसी का माहौल है।
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