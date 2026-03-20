सोना 33,500 और चांदी 1.80 लाख रुपए धड़ाम, ऊंचे भाव पर खरीदने वालों को बड़ा झटका

लगातार चढ़ते बाजार को देखकर कई लोगों ने निवेश या शादी-ब्याह के लिए ऊंचे दामों पर सोना-चांदी खरीदा था, जिन्हें अब भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शहर के सर्राफा व्यापारी रिषभ संचेती का कहना है कि शहर व जिले भर से कई लोगों ने तेजी के दौर में सोना व चांदी की खरीदारी की थी। लगातार भाव गिरने से न केवल आम ग्राहकों को, बल्कि स्थानीय व्यापारियों को भी बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। सर्राफा बाजार में इस समय मायूसी का माहौल है।