22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

खाड़ी युद्ध का असर: मोरबी में गैस सप्लाई ठप, गंगापुर का खनिज उद्योग पूरी तरह बंद के कगार पर

सैकड़ों इकाइयां व खदान सूनी, हजारों लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट, थमे ट्रकों के पहिए

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Mar 22, 2026

Impact of the Gulf War: Gas supply halted in Morbi; Gangapur's mineral industry on the verge of a complete shutdown.

खाड़ी युद्ध का असर: मोरबी में गैस सप्लाई ठप, गंगापुर का खनिज उद्योग पूरी तरह बंद के कगार पर

अमरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की आंच अब सीधे राजस्थान के गंगापुर (भीलवाड़ा) तक पहुंच गई है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के चलते हारमुज जलडमरूमध्य से होने वाली गैस सप्लाई बाधित हो गई है। इससे गुजरात के मोरबी स्थित विश्व प्रसिद्ध सिरेमिक (टाइल्स) उद्योग की कमर तोड़ दी है। मोरबी के कारखाने बंद होने का सीधा और विनाशकारी असर गंगापुर के खनिज उद्योग पर पड़ा है। यहां कच्चे माल की सप्लाई रुकने से सैकड़ों औद्योगिक इकाइयां और खदानें लगभग पूरी तरह से ठप हो गई हैं। इससे हजारों लोगों के सामने बेरोजगारी का गहरा संकट खड़ा हो गया है।

मोरबी से सीधे जुड़ा है गंगापुर का अर्थतंत्र

गंगापुर खनिज उद्योग संघ के सदस्य दीपक चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में क्वार्ट्ज और फेल्सपार की सैकड़ों औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। इन खदानों और फैक्ट्रियों से खनिजों को कच्चे माल (पाउडर) के रूप में तैयार कर सीधे गुजरात के मोरबी भेजा जाता है। मोरबी में इसी माल से टाइल्स बनती हैं जो देश-विदेश के बाजारों में जाती हैं। चौधरी के अनुसार युद्ध के कारण खाड़ी देशों से मोरबी पहुंचने वाली गैस की सप्लाई रुक गई है। बिना गैस के सिरेमिक उद्योग का चलना नामुमकिन है। मोरबी में उत्पादन गिरने से गंगापुर से कच्चे माल की मांग शून्य हो गई है।

परिवहन कारोबार भी हुआ धड़ाम

खनिज इकाइयों में उत्पादन रुकने और सन्नाटा पसरने के साथ ही ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ट्रांसपोर्टर कानाराम ने बताया कि मोरबी के कारखाने बंद होने से माल का लदान पूरी तरह रुक गया है। मांग नहीं होने के कारण गाड़ियों के पहिए थम गए हैं और सैकड़ों ट्रक बिना काम के खड़े हैं। इससे वाहन मालिकों से लेकर ड्राइवरों तक पर आर्थिक मार पड़ रही है।

संकट एक नजर में

  • युद्ध के चलते खाड़ी देशों (हारमुज मार्ग) से गैस आपूर्ति बाधित होना।
  • मोरबी (गुजरात) का विशाल टाइल्स उद्योग बिना गैस के ठप।
  • कच्चे माल की मांग गिरी, सैकड़ों खदानें और पाउडर इकाइयां रातों-रात बंद।
  • हजारों मजदूर, ऑपरेटर और ट्रक ड्राइवर अचानक बेरोजगार; परिवहन व्यवसाय पर ब्रेक।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Mar 2026 09:26 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / खाड़ी युद्ध का असर: मोरबी में गैस सप्लाई ठप, गंगापुर का खनिज उद्योग पूरी तरह बंद के कगार पर

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Commercial Gas Supply: राजस्थान में LPG किल्लत के बीच आई राहत भरी खबर, कमर्शियल गैस कोटा बढ़ा; कल से लागू होंगे नए नियम

Commercial Gas Cylinder-1
भीलवाड़ा

कम नामांकन वाले स्कूलों पर सरकार की नजर: 15 से कम छात्र हुए तो बंद होगा प्राइमरी स्कूल

Government Sets Sights on Low-Enrollment Schools: Primary Schools to Close If Student Count Drops Below 15
भीलवाड़ा

राजस्थान को बड़ी राहत: अब मिलेगा 50 प्रतिशत कमर्शियल गैस कोटा

Major Relief for Rajasthan: Now to Receive 50% Commercial Gas Quota
भीलवाड़ा

अकीदत और उल्लास से मनी ईद: सांगानेरी गेट ईदगाह में गूंजी अमन-चैन की दुआ, गले मिल कहा ईद मुबारक

Prayers for peace echoed at Sanganeri Gate Eidgah, people hugged each other and said Eid Mubarak
भीलवाड़ा

स्मार्ट स्टॉक निवेश: सीए सदस्यों ने सीखे शेयर बाजार के तकनीकी और फंडामेंटल गुर

Smart Stock Investing: CA members learn the technical and fundamentals of the stock market
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.