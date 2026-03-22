खाड़ी युद्ध का असर: मोरबी में गैस सप्लाई ठप, गंगापुर का खनिज उद्योग पूरी तरह बंद के कगार पर

अमरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की आंच अब सीधे राजस्थान के गंगापुर (भीलवाड़ा) तक पहुंच गई है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के चलते हारमुज जलडमरूमध्य से होने वाली गैस सप्लाई बाधित हो गई है। इससे गुजरात के मोरबी स्थित विश्व प्रसिद्ध सिरेमिक (टाइल्स) उद्योग की कमर तोड़ दी है। मोरबी के कारखाने बंद होने का सीधा और विनाशकारी असर गंगापुर के खनिज उद्योग पर पड़ा है। यहां कच्चे माल की सप्लाई रुकने से सैकड़ों औद्योगिक इकाइयां और खदानें लगभग पूरी तरह से ठप हो गई हैं। इससे हजारों लोगों के सामने बेरोजगारी का गहरा संकट खड़ा हो गया है।