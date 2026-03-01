शिबानी मिस और राघवेंद्र बने मिस्टर गैटी, एमएलवी कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सव का समापन

उत्सव में विद्यार्थियों के लिए कुल 16 विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें मिस गैटी शिबानी मेहर (द्वितीय वर्ष, छात्रा) व मिस्टर गैटी राघवेंद्र पांडे (द्वितीय वर्ष, छात्र) ने बाजी मारी। विभिन्न प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका पूर्व विद्यार्थी अभिषेक मालू, गौरव अवस्थी, अक्षिता सिंघवी तथा डॉ. अर्चना अग्रवाल, प्रियंका मीणा, रीना भटनागर और डॉ. दीप्ति शर्मा ने निभाई। सांस्कृतिक समिति के प्रभारी केजी भदादा और उनकी टीम रीना भटनागर, जितेंद्र मीणा, पंकज शर्मा, निधि सुराणा, निधि शर्मा एवं किरण बैरवा ने फेस्ट के सफल आयोजन पर सभी प्रतिभागियों को बधाई दी।