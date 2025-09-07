Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

Rajasthan Murder: बचपन के दोस्त ने चाकू से गला रेत कर की ‘दोस्त’ की हत्या, इलाके में फैली गई सनसनी

Murder News: गंभीर हालत में कमलेश को महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित किया। बड़ी संख्या में लोग और परिजन अस्पताल में जमा हो गए।

भीलवाड़ा

Rakesh Mishra

Sep 07, 2025

Murder in Bhilwara
मृतक कमलेश सुथार। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के भीलवाड़ा शहर के सदर थाना क्षेत्र के ओम नगर में आपसी विवाद को लेकर बैंक फाइनेंसर युवक की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना से शहर में सनसनी फैल गई। आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए दोपहर में कई जनों को धमकियां दी थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। देर रात अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। आरोपी और मृतक दोनों आपस में दोस्त थे।

सोशल मीडिया पर दी धमकी

पुलिस के अनुसार आजादनगर निवासी कमलेश सुथार निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता है। आरोपी ओम नगर निवासी रणवीर उर्फ बबलू सिसोदिया से विवाद चल रहा था। रणवीर ने सोशल मीडिया पर कमलेश को धमकी दी थी। कमलेश आपत्ति जताने ओमनगर में रणवीर के घर गया। वहां आरोपी रणवीर और कमलेश में झगड़ा हो गया।

चाकू से गला रेता

आवेश में आए रणवीर ने कमलेश का चाकू से गला रेत दिया। गंभीर हालत में कमलेश को महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित किया। बड़ी संख्या में लोग और परिजन अस्पताल में जमा हो गए। हंगामा से माहौल गरमा गया। एएसपी पारस जैन और सदर थाना प्रभारी कैलाश मौके पर पहुंचे। घटनाक्रम की जानकारी लेकर आरोपी की तलाश कर हिरासत में लिया।

दोनों बचपन के दोस्त

प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि दोनों एक ही कॉलोनी में साथ रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। बाद में रणवीर अलग कॉलोनी में रहने चला गया था।

Published on:

07 Sept 2025 03:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan Murder: बचपन के दोस्त ने चाकू से गला रेत कर की 'दोस्त' की हत्या, इलाके में फैली गई सनसनी

