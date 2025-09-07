Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

Bikaner: टोल बैरियर तोड़ते निकली बेकाबू कार… 8 किमी आगे परिवार पर चढ़ी, मासूम की मौके पर मौत, 4 गंभीर घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब 7 बजे दिल्ली नंबर की यह कार दिल्ली की तरफ से आ रही थी, जिसमें पांच युवक सवार थे। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि टोल नाके का बैरियर तोड़ने के बाद भी कार अनियंत्रित होकर आगे बढ़ती रही।

बीकानेर

Kamal Mishra

Sep 07, 2025

Dungargarh Accident
हादसे के बाद सड़क किनारे खड़ी कार (फोटो- पत्रिका)

बीकानेर। जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। बीकानेर-जयपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने पहले लखासर टोल नाके का बैरियर तोड़ा और उसके बाद करीब 8 किलोमीटर आगे जोधासर बस स्टैंड के पास सड़क किनारे बैठे एक परिवार पर चढ़ गई। इस हादसे में डेढ़ साल के मासूम वंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब 7 बजे दिल्ली नंबर की यह कार दिल्ली की तरफ से आ रही थी, जिसमें पांच युवक सवार थे। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि टोल नाके का बैरियर तोड़ने के बाद भी कार अनियंत्रित होकर आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद यह सड़क किनारे तंबू लगाकर बैठे परिवार को कुचलती हुई निकल गई। हादसे में एक पशु की भी मौत हो गई।

घायलों की हालत गंभीर

घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को एक पिकअप वाहन से बीकानेर के पीबीएम अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है।

कार से बरामद हुईं बोतलें

हादसे की सूचना मिलते ही शेरुणा थाने से एएसआई पूर्णमल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और उसमें सवार सभी युवकों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में कार के अंदर कुछ बोतलें बरामद हुई हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि चालक नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। हालांकि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना झपकी आने के कारण हुई या शराब पीकर लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण।

हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ

फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। हेड कॉन्स्टेबल पूर्णमल ने बताया कि कार में कुल पांच युवक सवार थे और सभी से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। मासूम बच्चे की मौत और परिवार के अन्य सदस्यों की गंभीर हालत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है।

Published on:

07 Sept 2025 01:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner: टोल बैरियर तोड़ते निकली बेकाबू कार… 8 किमी आगे परिवार पर चढ़ी, मासूम की मौके पर मौत, 4 गंभीर घायल

