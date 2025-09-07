Bikaner: टोल बैरियर तोड़ते निकली बेकाबू कार… 8 किमी आगे परिवार पर चढ़ी, मासूम की मौके पर मौत, 4 गंभीर घायल

हादसे की सूचना मिलते ही शेरुणा थाने से एएसआई पूर्णमल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और उसमें सवार सभी युवकों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में कार के अंदर कुछ बोतलें बरामद हुई हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि चालक नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। हालांकि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना झपकी आने के कारण हुई या शराब पीकर लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण।