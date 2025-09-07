Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसा: बेकाबू कार ने 7 पदयात्रियों को कुचला, 3 की मौत; 3 की हालत गंभीर

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के दौसा जिले में लालसोट-धौलपुर एनएच 23 पर हुए भीषण सड़क हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है।

दौसा

Anil Prajapat

Sep 07, 2025

Lalsot-Road-Accident
हॉस्पिटल में घायलों के उपचार का जायजा लेते विधायक रामबिलास मीना। फोटो: पत्रिका

Dausa Road Accident: दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में लालसोट-धौलपुर एनएच 23 पर हुए भीषण सड़क हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा पक्का धोरा गांव के पास शनिवार शाम को हुआ। गोवंश को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित हुई एक कार ने रामगढ़ पचवारा से खुर्रा बीजासणी माता जा रहे पदयात्रियों को कुचल दिया। हादसे एक जने की मौत हो गई। वहीं, दो और घायलों ने रविवार सुबह दम तोड़ दिया। हादसे में घायल अन्य लोगों का अस्पताल में उपचार जारी है।

लालसोट सीओ दिलीप मीना ने बताया कि पक्का धोरा गांव के पास शनिवार शाम एक कार ने पहले गोवंश को टक्कर मारी, जिसके बाद अनियंत्रित होकर रोड से गुजर रहे पदयात्रियों को टक्कर मार दी। घटना में विक्की कुमार मीणा (35) पुत्र जुगराज मीणा निवासी मीनाखेड़ी सवाई माधोपुर को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

वहीं, मनीष पुत्र कैलाश चंद मीणा निवासी अमराबाद, केशंता देवी पत्नी बाबूलाल मीणा निवासी रामगढ़ पचवारा, भागीरथ पुत्र जगदीश मीणा, लोकेश पुत्र पप्पूलाल मीणा निवासी बिडौली, कमली देवी पत्नी सुखदेव मीणा निवासी चक पृथ्वीसिंहपुरा, कृष्ण पुत्र हरकेश मीणा निवासी रामगढ़ पचवारा घायल हो गए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: बांध के ओवरफ्लो पानी से बचने के लिए एक्सप्रेस-वे पर आईं, ट्रक ने जेठानी-देवरानी और मां-बेटी को कुचला
सवाई माधोपुर
Sawai Madhopur road accident

3 घायलों की हालत गंभीर

मनीष, लोकेश, किशन, कमली एवं केशंता को जयपुर रैफर कर दिया। हादसे में घायल मनीष निवासी अमराबाद और लोकेश निवासी बिडौली की रविवार सुबह जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं, तीन गंभीर घायलों का उपचार जारी है।

विधायक की पदयात्रियों से सावधानी बरतने की अपील

हादसे के वक्त विधायक रामबिलास मीना सड़क मार्ग से निकल रहे थे। तभी विधायक रामबिलास मीना ने अपना वाहन रुकवाया और सभी घायलों को लेकर जिला हॉस्पिटल आए। विधायक ने पदयात्रियों से सावधानी बरतने की अपील भी की।

अव्यवस्थाओं पर पीसीसी सदस्य ने जताया रोष

जिला हॉस्पिटल पहुंचे पीसीसी सदस्य कमल मीना ने अव्यवस्थाओं को लेकर रोष जताया। उन्होंने कहा कि एक दिन में तीन दुर्घटना होने के बाद भी जिला हॉस्पिटल का एक्स-रे रूम बंद पड़ा है। एक भी घायल का एक्स-रे नहीं किया है, ऐसे में जिला हॉस्पिटल का क्या औचित्य रह जाता है। खानापूर्ति कर रैफर किया जा रहा है। मौके पर पीएमओ व अस्थि रोग विशेषज्ञ मौजूद नहीं है। मरीज व उनके परिजन भटक रहे हैं, इस बारे में उपखण्ड अधिकारी को भी अवगत कराया।

ये भी पढ़ें

सो रहे थे… सोते ही रह गए, हंसती-खेलती दुनिया एक पल में जमींदोज; पिता से लिपटा मिला बेटी का शव
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident death

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 11:25 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसा: बेकाबू कार ने 7 पदयात्रियों को कुचला, 3 की मौत; 3 की हालत गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट