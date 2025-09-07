राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसा: बेकाबू कार ने 7 पदयात्रियों को कुचला, 3 की मौत; 3 की हालत गंभीर

Dausa Road Accident: दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में लालसोट-धौलपुर एनएच 23 पर हुए भीषण सड़क हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा पक्का धोरा गांव के पास शनिवार शाम को हुआ। गोवंश को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित हुई एक कार ने रामगढ़ पचवारा से खुर्रा बीजासणी माता जा रहे पदयात्रियों को कुचल दिया। हादसे एक जने की मौत हो गई। वहीं, दो और घायलों ने रविवार सुबह दम तोड़ दिया। हादसे में घायल अन्य लोगों का अस्पताल में उपचार जारी है।