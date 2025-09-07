राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसा: बेकाबू कार ने 7 पदयात्रियों को कुचला, 3 की मौत; 3 की हालत गंभीर

Dausa Road Accident: दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में लालसोट-धौलपुर एनएच 23 पर हुए भीषण सड़क हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा पक्का धोरा गांव के पास शनिवार शाम को हुआ। गोवंश को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित हुई एक कार ने रामगढ़ पचवारा से खुर्रा बीजासणी माता जा रहे पदयात्रियों को कुचल दिया। हादसे एक जने की मौत हो गई। वहीं, दो और घायलों ने रविवार सुबह दम तोड़ दिया। हादसे में घायल अन्य लोगों का अस्पताल में उपचार जारी है।
लालसोट सीओ दिलीप मीना ने बताया कि पक्का धोरा गांव के पास शनिवार शाम एक कार ने पहले गोवंश को टक्कर मारी, जिसके बाद अनियंत्रित होकर रोड से गुजर रहे पदयात्रियों को टक्कर मार दी। घटना में विक्की कुमार मीणा (35) पुत्र जुगराज मीणा निवासी मीनाखेड़ी सवाई माधोपुर को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
वहीं, मनीष पुत्र कैलाश चंद मीणा निवासी अमराबाद, केशंता देवी पत्नी बाबूलाल मीणा निवासी रामगढ़ पचवारा, भागीरथ पुत्र जगदीश मीणा, लोकेश पुत्र पप्पूलाल मीणा निवासी बिडौली, कमली देवी पत्नी सुखदेव मीणा निवासी चक पृथ्वीसिंहपुरा, कृष्ण पुत्र हरकेश मीणा निवासी रामगढ़ पचवारा घायल हो गए।
मनीष, लोकेश, किशन, कमली एवं केशंता को जयपुर रैफर कर दिया। हादसे में घायल मनीष निवासी अमराबाद और लोकेश निवासी बिडौली की रविवार सुबह जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं, तीन गंभीर घायलों का उपचार जारी है।
हादसे के वक्त विधायक रामबिलास मीना सड़क मार्ग से निकल रहे थे। तभी विधायक रामबिलास मीना ने अपना वाहन रुकवाया और सभी घायलों को लेकर जिला हॉस्पिटल आए। विधायक ने पदयात्रियों से सावधानी बरतने की अपील भी की।
जिला हॉस्पिटल पहुंचे पीसीसी सदस्य कमल मीना ने अव्यवस्थाओं को लेकर रोष जताया। उन्होंने कहा कि एक दिन में तीन दुर्घटना होने के बाद भी जिला हॉस्पिटल का एक्स-रे रूम बंद पड़ा है। एक भी घायल का एक्स-रे नहीं किया है, ऐसे में जिला हॉस्पिटल का क्या औचित्य रह जाता है। खानापूर्ति कर रैफर किया जा रहा है। मौके पर पीएमओ व अस्थि रोग विशेषज्ञ मौजूद नहीं है। मरीज व उनके परिजन भटक रहे हैं, इस बारे में उपखण्ड अधिकारी को भी अवगत कराया।