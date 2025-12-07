भीलवाड़ा बना राजस्थान का पहला जिला, जहां मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन पूरा; 1.73 लाख नाम हटेंगे

मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन पूरा (पत्रिका फाइल फोटो)
भीलवाड़ा: लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और सहभागी बनाने की दिशा में भीलवाड़ा ने मील का पत्थर स्थापित किया है। विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के तहत भीलवाड़ा में मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इससे भीलवाड़ा राजस्थान का पहला जिला बन गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस उपलब्धि को “टीम भीलवाड़ा की सामूहिक विजय” बताते हुए कहा कि गांवों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक बीएलओ, सहायक कार्मिकों, पर्यवेक्षकों, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अभूतपूर्व समर्पण और दक्षता के साथ कार्य कर यह उपलब्धि हासिल की है। हालांकि, जिले के 1 लाख 73 हजार 404 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, भीलवाड़ा जिले में 19 लाख 21 हजार 127 मतदाता हैं। एसआईआर के तहत 100 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म डिजिटाइजेशन और कलेक्शन का काम पूरा हो चुका है।
जिन 1.73 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काटे जाएंगे, उनके विलोपन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं।
शिफ्टिंग (स्थानांतरण) : 88,143 मतदाता अपनी विधानसभा छोड़कर अन्य स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं।
मृत्यु : 35,508 मतदाताओं की मौत हो चुकी है।
अनुपस्थिति : 38,948 मतदाता सत्यापन के दौरान बीएलओ को अनुपस्थित पाए गए।
दोहरी प्रविष्टि : 9,969 मतदाताओं के नाम सूची में डबल पाए गए हैं।
अन्य : 836 अन्य मतदाता भी विलोपन सूची में शामिल हैं।
अगले चरण के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। विशेष पुनरीक्षण की आगे की समय सारणी इस प्रकार है।
-ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन : 16 दिसंबर
-दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि : 16 दिसंबर से 15 जनवरी
-दावों-आपत्तियों पर निर्णय : 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026
-अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन : 14 फरवरी 2026 (शनिवार)
सातों विधानसभा से कटने वाले मतदाताओं की संख्या
|विधानसभा
|मौत
|अनुपस्थित
|शिफ्ट
|डबल
|अन्य
|कुल विलोपन
|आसींद
|5,599
|3,194
|15,840
|1,518
|175
|26,326
|मांडल
|4,766
|1,111
|9,448
|1,297
|40
|16,662
|सहाड़ा
|4,649
|1,260
|10,011
|949
|69
|16,938
|भीलवाड़ा
|8,460
|28,413
|25,827
|3,252
|353
|66,305
|शाहपुरा
|4,240
|2,526
|9,369
|812
|74
|17,021
|जहाजपुर
|3,957
|1,584
|9,899
|1,114
|39
|16,593
|मांडलगढ़
|3,837
|860
|7,749
|1,027
|86
|13,559
|कुल योग
|35,508
|38,948
|88,143
|9,969
|836
|1,73,404
