7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा बना राजस्थान का पहला जिला, जहां मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन पूरा; 1.73 लाख नाम हटेंगे

भीलवाड़ा ने विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। जिले में मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला राजस्थान का पहला जिला बन गया। कुल 19.21 लाख मतदाताओं में से 1.73 लाख नाम विलोपित होंगे।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Dec 07, 2025

Bhilwara

मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन पूरा (पत्रिका फाइल फोटो)

भीलवाड़ा: लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और सहभागी बनाने की दिशा में भीलवाड़ा ने मील का पत्थर स्थापित किया है। विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के तहत भीलवाड़ा में मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इससे भीलवाड़ा राजस्थान का पहला जिला बन गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस उपलब्धि को “टीम भीलवाड़ा की सामूहिक विजय” बताते हुए कहा कि गांवों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक बीएलओ, सहायक कार्मिकों, पर्यवेक्षकों, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अभूतपूर्व समर्पण और दक्षता के साथ कार्य कर यह उपलब्धि हासिल की है। हालांकि, जिले के 1 लाख 73 हजार 404 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित होंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, भीलवाड़ा जिले में 19 लाख 21 हजार 127 मतदाता हैं। एसआईआर के तहत 100 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म डिजिटाइजेशन और कलेक्शन का काम पूरा हो चुका है।

1.73 लाख के नाम कटने का मुख्य कारण

जिन 1.73 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काटे जाएंगे, उनके विलोपन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

शिफ्टिंग (स्थानांतरण) : 88,143 मतदाता अपनी विधानसभा छोड़कर अन्य स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं।
मृत्यु : 35,508 मतदाताओं की मौत हो चुकी है।

अनुपस्थिति : 38,948 मतदाता सत्यापन के दौरान बीएलओ को अनुपस्थित पाए गए।

दोहरी प्रविष्टि : 9,969 मतदाताओं के नाम सूची में डबल पाए गए हैं।

अन्य : 836 अन्य मतदाता भी विलोपन सूची में शामिल हैं।

अगले चरण के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। विशेष पुनरीक्षण की आगे की समय सारणी इस प्रकार है।

-ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन : 16 दिसंबर
-दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि : 16 दिसंबर से 15 जनवरी
-दावों-आपत्तियों पर निर्णय : 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026
-अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन : 14 फरवरी 2026 (शनिवार)

सातों विधानसभा से कटने वाले मतदाताओं की संख्या

विधानसभामौतअनुपस्थितशिफ्टडबलअन्यकुल विलोपन
आसींद5,5993,19415,8401,51817526,326
मांडल4,7661,1119,4481,2974016,662
सहाड़ा4,6491,26010,0119496916,938
भीलवाड़ा8,46028,41325,8273,25235366,305
शाहपुरा4,2402,5269,3698127417,021
जहाजपुर3,9571,5849,8991,1143916,593
मांडलगढ़3,8378607,7491,0278613,559
कुल योग35,50838,94888,1439,9698361,73,404

ये भी पढ़ें

जयपुर में चमत्कार! तेज रफ्तार की टक्कर से कार हवा में उछलकर पलटी, चालक को खरोंच तक नहीं आई, भयानक मंजर देख सहमे लोग
जयपुर
Jaipur Mansarovar Atish Market Speeding car

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 03:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा बना राजस्थान का पहला जिला, जहां मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन पूरा; 1.73 लाख नाम हटेंगे

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मतदाता पुनरीक्षण: भीलवाड़ा की ऐतिहासिक उपलब्धि, शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कर प्रदेश में अव्वल

Bhilwara achieves historic milestone, tops the state with 100% digitization
भीलवाड़ा

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे को मुफ्त मिलेगी पुस्तकें

Every child studying in government schools will get free books.
भीलवाड़ा

कांग्रेस को ये कैसी मजबूती: पदभार ग्रहण में खुलकर सामने आई गुटबाजी

Factionalism came to the fore at the time of taking charge
भीलवाड़ा

उर्वरक वितरण में अनियमितता: कृषि विभाग को सूचना नहीं देने पर फर्म पर लटकी तलवार

The sword hangs over the firm for not giving information to the Agriculture Department
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा जिले में 81 सरकारी स्कूल होंगे बंद! जानें टीचरों का क्या होगा, DEO से मांगी रिपोर्ट

Bhilwara 81 government schools
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.