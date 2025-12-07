भीलवाड़ा बना राजस्थान का पहला जिला, जहां मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन पूरा; 1.73 लाख नाम हटेंगे

जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस उपलब्धि को “टीम भीलवाड़ा की सामूहिक विजय” बताते हुए कहा कि गांवों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक बीएलओ, सहायक कार्मिकों, पर्यवेक्षकों, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अभूतपूर्व समर्पण और दक्षता के साथ कार्य कर यह उपलब्धि हासिल की है। हालांकि, जिले के 1 लाख 73 हजार 404 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित होंगे।