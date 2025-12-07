7 दिसंबर 2025,

रविवार

जयपुर

जयपुर में चमत्कार! तेज रफ्तार की टक्कर से कार हवा में उछलकर पलटी, चालक को खरोंच तक नहीं आई, भयानक मंजर देख सहमे लोग

मानसरोवर में आतिश मार्केट के सामने एक तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे कार हवा में उछलकर पलट गई। जबरदस्त टक्कर के बावजूद सभी सवार सुरक्षित रहे। स्थानीय लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं।

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 07, 2025

Jaipur Mansarovar Atish Market Speeding car

कार हवा में उछलकर पलटी (फोटो- पत्रिका)

Jaipur News: राजधानी जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में रविवार सुबह एक ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सुबह करीब 7:20 बजे आतिश मार्केट के सामने तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने दूसरी कार को साइड से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि टक्कर लगते ही कार हवा में उछलकर कई फीट दूर जाकर पलट गई और उल्टी होकर सड़क पर जा गिरी।

बता दें कि हादसा ठीक उस स्थान पर हुआ, जहां कुछ ही मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप भी मौजूद है। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग और दुकान वाले तुरंत बाहर आए। सड़क पर उलटी पड़ी कार की हालत देखकर किसी बड़े हादसे की आशंका से लोग सहम गए। कार के शीशे टूटकर बिखर गए और बॉडी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

लोगों ने घबराहट में तुरंत कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में आसपास के लोग जुट गए और कार को सीधा करने में मदद की। हैरानी की बात यह रही कि इतनी भीषण टक्कर और कार के हवा में उछलने के बावजूद सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित निकले। किसी को खरोंच तक नहीं आई।

स्थानीय लोगों ने इसे “चमत्कार” बताते हुए कहा, हादसे की रफ्तार और कार की स्थिति देखकर यकीन करना मुश्किल था कि कोई जीवित बचा होगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को सड़क किनारे हटाया गया।

फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है और टक्कर के असल कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि इस मार्ग पर सुबह ऑफिस टाइम में वाहनों की रफ्तार काफी अधिक रहती है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि यहां स्पीड कंट्रोल के लिए यातायात व्यवस्थाएं मजबूत की जाएं।

ये भी पढ़ें

सात दिन की चिंता का दर्दनाक अंत: मृत मिला बेटा…2 महीने की गर्भवती बहू लापता, तीन महीने पहले हुई थी शादी
हनुमानगढ़
Hanumangarh couple drowned in Indira Gandhi Canal

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में चमत्कार! तेज रफ्तार की टक्कर से कार हवा में उछलकर पलटी, चालक को खरोंच तक नहीं आई, भयानक मंजर देख सहमे लोग

