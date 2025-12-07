जयपुर में चमत्कार! तेज रफ्तार की टक्कर से कार हवा में उछलकर पलटी, चालक को खरोंच तक नहीं आई, भयानक मंजर देख सहमे लोग

Jaipur News: राजधानी जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में रविवार सुबह एक ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सुबह करीब 7:20 बजे आतिश मार्केट के सामने तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने दूसरी कार को साइड से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि टक्कर लगते ही कार हवा में उछलकर कई फीट दूर जाकर पलट गई और उल्टी होकर सड़क पर जा गिरी।