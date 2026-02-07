बोर्ड परीक्षाओं के लिए भीलवाड़ा में ‘फुलप्रूफ’ सुरक्षा प्लान

शिक्षा विभाग ने प्रश्न पत्रों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिले में 9 विशेष रूट निर्धारित किए थे। अजमेर बोर्ड से आए इन गोपनीय दस्तावेजों को कोष कार्यालय के माध्यम से जिले के 33 थानों और 2 चौकियों में सुरक्षित अलमारियों में रखवाया है। अलमारियों की चाबियां और ताले संबंधित परीक्षा केन्द्राधीक्षक की सीधी मौजूदगी में लगाए गए हैं। परीक्षा के दिन तय समय पर शिक्षक और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में इन प्रश्न पत्रों को निकाला जाएगा और कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा।