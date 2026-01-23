बड़ी राहत: खान मालिकों को अब 31 मार्च तक देना होगा ड्रोन सर्वे

इस आदेश के बाद भीलवाड़ा खनिज विभाग की ओर से हाल में कराए गए ड्रोन सर्वे को लेकर खनन पट्टाधारियों ने रोष व्यक्त किया था। इसे लेकर तुलसी दास बहरवानी ने राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली थी। इस पर न्यायालय ने राहत देते हुए पुन: ड्रोन सर्वे करवाने के निर्देश दिए है। इस आदेश के बाद सात अन्य लीज धारक भी न्यायालय की शरण में गए हैं।