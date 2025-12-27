खान विभाग की ई-नीलामी पर ब्रेक

The Mines Department's e-auction is on hold.
राज्य सरकार ने खान एवं भूविज्ञान विभाग की ई-नीलामी प्रक्रिया पर बड़ा फैसला लेते हुए एमएसटीसी पोर्टल पर चल रही तीन विज्ञप्तियों के तहत होने वाली सभी ई-नीलामियों को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। यह निर्णय विभिन्न बोलीदाताओं की ओर से मिली गंभीर शिकायतों के बाद लिया गया है।
खान विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार एसएल. 11/2025, 12/2025 एवं 13/2025 के तहत अधिसूचित खनन पट्टा प्लॉटों की ई-नीलामी पर अब रोक लगा दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 24 दिसंबर 2025 के बाद निर्धारित सभी ई-नीलामियां फिलहाल स्थगित रहेंगी। यह नीलामी 3, 5 व 6 दिसंबर से लगाई जाने वाली थी। इन विज्ञप्तियों में आगामी दिनांक तक बोली की प्रक्रिया शामिल थी। इसमें भीलवाड़ा जिले के 17 ब्लाॅक टीलों का खेड़ा में मार्बल व मेसेनरी स्टोन के है। इन सभी की निलामी हो चुकी है। इन पर भी संभवतया रोक लग सकती है।
एमएसटीसी पोर्टल पर चल रही नीलामी प्रक्रिया में तकनीकी खामियों, शर्तों की अस्पष्टता और पारदर्शिता को लेकर कई बोलीदाताओं ने आपत्ति जताई थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर विभाग ने तत्काल प्रभाव से नीलामी प्रक्रिया पर ब्रेक लगाया है। खान एवं भूविज्ञान विभाग के निदेशक महावीर प्रसाद मीणा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अगला आदेश जारी होने तक इन विज्ञप्तियों के तहत होने वाली समस्त ई-नीलामियां स्थगित रहेंगी।
