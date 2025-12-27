खान विभाग की ई-नीलामी पर ब्रेक

खान विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार एसएल. 11/2025, 12/2025 एवं 13/2025 के तहत अधिसूचित खनन पट्टा प्लॉटों की ई-नीलामी पर अब रोक लगा दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 24 दिसंबर 2025 के बाद निर्धारित सभी ई-नीलामियां फिलहाल स्थगित रहेंगी। यह नीलामी 3, 5 व 6 दिसंबर से लगाई जाने वाली थी। इन विज्ञप्तियों में आगामी दिनांक तक बोली की प्रक्रिया शामिल थी। इसमें भीलवाड़ा जिले के 17 ब्लाॅक टीलों का खेड़ा में मार्बल व मेसेनरी स्टोन के है। इन सभी की निलामी हो चुकी है। इन पर भी संभवतया रोक लग सकती है।