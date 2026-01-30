शिक्षा विभाग में छुट्टियों पर ‘ब्रेक’: पहले से मंजूर अवकाश भी निरस्त

प्रदेश में 16वीं राजस्थान विधानसभा का पंचम सत्र शुरू होने के साथ ही सरकारी मशीनरी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। स्कूल शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने गुरुवार को इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अब आसानी से छुट्टी नहीं मिलेगी। सबसे अहम बात यह है कि यदि किसी कार्मिक ने पूर्व में कोई अवकाश स्वीकृत करवा रखा है, तो वह भी अब स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। यानी, जो कर्मचारी छुट्टी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें अब अपनी ड्यूटी पर लौटना होगा।