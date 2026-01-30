सिस्टम की ‘मिट्टी’ पलीत: बनास व बेड़च का सीना छलनी कर सरपट दौड़ रहे डंपर

भीलवाड़ा जिले में बनास व बेड़च नदी से बजरी खनन पर पूर्ण पाबंदी के दावों की हवा निकल रही है। एक तरफ जहाजपुर में बड़ी कार्रवाई कर पुलिस वाह-वाही बटोर रही, वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय की नाक के नीचे बड़लियास थाने के पास से बुधवार रातभर अवैध बजरी से भरे ओवरलोड डंपर व ट्रैक्टर ट्रॉली बेखौफ गुजरते रहे। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने रोका तक नहीं। जबकि एमबीसी के जवान भी तैनात थे। जिले में बनास की एक भी लीज वैध नहीं होने के बावजूद अंधेरे में बजरी का 'कालाखेल' जारी है।