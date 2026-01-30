30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

सिस्टम की ‘मिट्टी’ पलीत: बनास व बेड़च का सीना छलनी कर सरपट दौड़ रहे डंपर

&#8211; दोहरा मापदंड: जहाजपुर में कार्रवाई का शोर, बड़लियास थाने के पास से गुजर रहे अवैध बजरी के डंपर भीलवाड़ा जिले में बनास व बेड़च नदी से बजरी खनन पर पूर्ण पाबंदी के दावों की हवा निकल रही है। एक तरफ जहाजपुर में बड़ी कार्रवाई कर पुलिस वाह-वाही बटोर रही, वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 30, 2026

The system's integrity is compromised: Dump trucks are speeding along, ravaging the banks of the Banas and Berach rivers.

The system's integrity is compromised: Dump trucks are speeding along, ravaging the banks of the Banas and Berach rivers.

- दोहरा मापदंड: जहाजपुर में कार्रवाई का शोर, बड़लियास थाने के पास से गुजर रहे अवैध बजरी के डंपर

भीलवाड़ा जिले में बनास व बेड़च नदी से बजरी खनन पर पूर्ण पाबंदी के दावों की हवा निकल रही है। एक तरफ जहाजपुर में बड़ी कार्रवाई कर पुलिस वाह-वाही बटोर रही, वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय की नाक के नीचे बड़लियास थाने के पास से बुधवार रातभर अवैध बजरी से भरे ओवरलोड डंपर व ट्रैक्टर ट्रॉली बेखौफ गुजरते रहे। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने रोका तक नहीं। जबकि एमबीसी के जवान भी तैनात थे। जिले में बनास की एक भी लीज वैध नहीं होने के बावजूद अंधेरे में बजरी का 'कालाखेल' जारी है।

थाने के पास 'ग्रीन कॉरिडोर', जिम्मेदार बेखबर

बड़लियास क्षेत्र में खनिज विभाग और पुलिस की मिलीभगत से माफिया ने अपना रास्ता बना लिया। सूत्रों के मुताबिक रात को डंपरों की लंबी कतारें थाने के सामने से निकलीं। पुलिस महकमा महज एक-दो ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ इतिश्री कर रहा जबकि बड़े मगरमच्छ डंपर माफिया बच निकल रहे। पूरा बेल्ट खनिज विभाग के अधीन आता है, लेकिन अधिकारी कार्यालयों से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं।

बड़ा खेड़ा में 'जादुई'खेल: जब्त स्टॉक गायब

पारसोली के पास बड़ाखेड़ा गांव में अवैध बजरी का भारी स्टॉक जमा है। पिछले दिनों खनिज विभाग ने दिखावे की कार्रवाई करते हुए कुछ स्टॉक जब्त किया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब्त बजरी अब मौके से गायब है। माफिया अब इन्हीं स्थानों से बजरी भरकर चित्तौड़गढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश तक सप्लाई कर रहे हैं।

खेल रवन्ना का: कागजों में लीज, हकीकत में बनास

विभागीय मिलीभगत का आलम यह है कि जिले में जो चार बजरी लीज कागजों में संचालित बताई जा रही, उनके 'रवन्ना' (ट्रांसपोर्ट परमिट) का दुरुपयोग हो रहा है। माफिया इन लीज के कागजात दिखाकर बनास नदी से अवैध बजरी भर रहे हैं और उसे खुलेआम सप्लाई कर रहे हैं।

विभाग के लिए बड़ा सवाल

जिले में बनास नदी में एक भी लीज वैध नहीं है, तो सड़कों पर डंपरों व ट्रेक्टरों का सैलाब कहां से आ रहा है। शासन को रात के अंधेरे में हेडलाइट्स की रोशनी दिखाई नहीं दे रही। आकोला क्षेत्र की लीज बंद होने के बाद भी कुछ लोग रॉयल्टी राशि की वसूली कर रहे हैं। हालांकि इसकी कोई रसीद नहीं दे रहे क्योंकि ई-रवन्ना मंगलवार रात से बंद हो गए। ऐसे में अवैध खनन के साथ रॉयल्टी की भी अवैध वसूली की जा रही है।

अवैध खनन के खिलाफ होगी कार्रवाई

खनिज विभाग के अधीक्षण खनिज अभियंता ओपी काबरा का कहना है कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। अगर कहीं मिलीभगत या अवैध स्टॉक की सूचना है, तो टीम भेजकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब्त स्टॉक के गायब होने के मामले की भी जांच होगी।

संबंधित खबरें

Underpass

Alwar News: अलवर में यहां 4 साल बाद अंडरपास का काम शुरू, U आकार में बनेगा; 2KM नहीं लगानी होगी दौड़

अब दो घंटे एक्सट्रा खुलेगी मधुशाला ! …सवेरे 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे ठेके !…पहले 8 बजे होते थे बंद

बूंदी में ACB का बड़ा एक्शन: टेबल की रैक से निकले रिश्वत के नोट, रंगे हाथों धरा गया अधिकारी; अफसर फरार

drone based medical supply services

गुड़गांव में की 4 साल नौकरी, जाम को देखकर उदयपुर के युवा को आया आइडिया, अब इस नवाचार से बदल सकती है आपातकालीन सेवाओं की तस्वीर

Govind Singh Dotasra and Tikaram Jully

डोटासरा और जूली की जुगलबंदी: राजस्थान कांग्रेस में नए पावर पॉलिटिक्स से सियासी हलचल, संगठन में दिखेगा नया जोश और तेवर

Jodhpur: पुलिस ने पत्थर मारकर फोड़े चलती कार के शीशे, अंदर देवर-भाभी को इस हालत में देखकर रह गई दंग

‘मुझे बेटे से मिला दो, उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी’; ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, तीनों युवकों के सिर फटे

चांदी 4 लाख पार, विशेषज्ञों का कहना 6 लाख तक जा सकते हैं दाम, जयपुर के ज्वेलर्स ने बताई सच्चाई

Nawa City railway station

Rajasthan: लंबे इंतजार के बाद राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ सुपरफास्ट ट्रेन का ठहराव, राज्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी

Rajasthan Rail Route Doubling

Rail Infrastructure: राजस्थान में इस रेल रूट पर दोहरीकरण का काम पूरा, अब फर्राटा भरेगी ट्रेन; समय भी बचेगा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 10:14 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / सिस्टम की ‘मिट्टी’ पलीत: बनास व बेड़च का सीना छलनी कर सरपट दौड़ रहे डंपर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Accident: राजस्थान में कोहरे के कारण बड़ा हादसा, 3 लोगों की मौत, 6 गाड़ियों में जबरदस्त भिड़ंत; 10KM तक जाम

Bhilwara road accident
भीलवाड़ा

महामहंगाई: सोना @ 1.86 लाख, चांदी @ 3.86 लाख; निवेशकों की तो ‘चांदी ही चांदी

Soaring prices: Gold at ₹1.86 lakh, silver at ₹3.86 lakh; investors are making a fortune!
भीलवाड़ा

84 सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन होंगे जमींदोज

The dilapidated buildings of 84 government schools will be demolished.
भीलवाड़ा

अब दफ्तरों में अफसरी करेंगे शिक्षक, समग्र शिक्षा में प्रतिनियुक्ति के लिए 9 से आवेदन

Applications for deputation in Samagra Shiksha open from September 9.
भीलवाड़ा

भवन निर्माण उपकर: 28 भवन मालिकों को नोटिस, 7 दिन का अल्टीमेटम

Building construction cess: Notices issued to 28 building owners, 7-day ultimatum given
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.