महामहंगाई: सोना @ 1.86 लाख, चांदी @ 3.86 लाख; निवेशकों की तो ‘चांदी ही चांदी

ट्रम्प की जिद और ग्लोबल ट्रेड वॉर को प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसके अलावा एक डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 92.007 पर करेंसी कमजोर होने से घरेलू बाजार में सोना और महंगा हो गया है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक की ओर से सोना खरीद कर स्टाॅक करना। चांदी की कीमतों में 415 प्रतिशत की वृद्धि केवल सट्टेबाजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस औद्योगिक कारण है। चांदी की औद्योगिक मांग। स्टॉक जमा करने की होड़ तथा चांदी सप्लाई का संकट। इसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में कमी आ गई है।