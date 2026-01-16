बजट 2026: आधी आबादी को ‘पूरी आजादी’, जनधन बनेगा गेमचेंजर

केंद्रीय बजट 2026 में मोदी सरकार 'महिला केंद्रित' अर्थव्यवस्था को नया आयाम दे सकती है। इस बार का बजट केवल लोक-लुभावन योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महिलाओं को 'आर्थिक ताकत' बनाने के लिए वित्तीय समावेशन के सबसे बड़े नेटवर्क जनधन खातों का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी से बदलकर उद्यमी और निवेशक बनाना है।