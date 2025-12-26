हर्षोल्लास से मनाया प्रभु यीशु का जन्मोत्सव, गिरजाघरों में गूंजे शांति के तराने

The birth of Lord Jesus was celebrated with great joy and enthusiasm.
वस्त्रनगरी में गुरुवार को प्रभु यीशु का जन्मोत्सव 'क्रिसमस' पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा से मनाया गया। शहर के गिरजाघराें में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं, जहां मसीही समाज ने देश में शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे के लिए सामूहिक प्रार्थना की। गिरजाघरों में बाइबल के संदेशों के साथ प्रभु के भजनों की गूंज रही।
क्रिसमस के अवसर पर शहर के गिरजाघरों में युवाओं और महिलाओं ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विशेष रूप से छोटे बच्चों की ओर से प्रस्तुत लघु नाटिकाओं ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। बच्चों ने फरिश्ते, गडरिये, मरियम और यूसुफ की वेशभूषा धारण कर प्रभु यीशु के जन्म के दृश्यों को जीवंत किया।
क्रिश्चियन सेवा समिति के अध्यक्ष गुडविन मसीह ने बताया कि सुबह से ही समाजजन नई वेशभूषा में सज-धजकर गिरजाघर पहुंचे। प्रार्थना सभा के पश्चात चर्च परिसर में ही एक-दूसरे को गले लगकर क्रिसमस की बधाई दी और केक खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। मसीह ने बताया कि यह उत्सव अब 1 जनवरी नववर्ष तक अनवरत चलेगा। इस दौरान समाज के लोग एक-दूसरे के घर जाकर खुशियां बांटेंगे। मेहमानों का स्वागत पारंपरिक केक, गुजिया और मिठाइयों से किया जाएगा।
आने वाले सात दिनों तक शहर के चर्चों में उत्सव का माहौल रहेगा। इस दौरान क्रिसमस ट्री समारोह, खेलकूद प्रतियोगिताएं, सीनियर सिटीजन सम्मान समारोह और 'पॉटलक लंच' जैसे सामूहिक भोज आयोजित किए जाएंगे।
शहर के विभिन्न गिरजाघरों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान मुख्य रूप से अरविंद मसीह, थॉमस वर्गीस, रेजी मैथ्यू, सुनील जोन, दीपक एडवर्ड, विवेक एलिस, मनोज जॉर्ज, शैलेन्द्र सिंह, अतुल मसीह, बिजू मैथ्यू, बिन्नी मैथ्यू और एरिक विलियम सहित समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग