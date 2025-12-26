हर्षोल्लास से मनाया प्रभु यीशु का जन्मोत्सव, गिरजाघरों में गूंजे शांति के तराने

क्रिश्चियन सेवा समिति के अध्यक्ष गुडविन मसीह ने बताया कि सुबह से ही समाजजन नई वेशभूषा में सज-धजकर गिरजाघर पहुंचे। प्रार्थना सभा के पश्चात चर्च परिसर में ही एक-दूसरे को गले लगकर क्रिसमस की बधाई दी और केक खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। मसीह ने बताया कि यह उत्सव अब 1 जनवरी नववर्ष तक अनवरत चलेगा। इस दौरान समाज के लोग एक-दूसरे के घर जाकर खुशियां बांटेंगे। मेहमानों का स्वागत पारंपरिक केक, गुजिया और मिठाइयों से किया जाएगा।