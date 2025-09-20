चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा: सरकारी नौकरी की आस में पहुंचे पीजी तक पढ़े युवा

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा शुक्रवार को 21 केंद्रों पर शुरू हुई। पहली पारी में 87.75 तथा दूसरी पारी में 88.85 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले कड़ी सुरक्षा जांच की गई। इससे महिला अभ्यर्थियों को चूड़ियां, नोजपिन और अन्य आभूषण उतारने पड़े। इस परीक्षा में यह भी देखने को मिला कि स्नातकोत्तर (पीजी) तक की शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी भी सरकारी नौकरी पाने के लिए अपना भाग्य आजमाने पहुंचे हैं।