शीतलहर का कहर: कक्षा पांचवी तक के बच्चों की दो दिन की और छुट्टी

शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों को बड़ी राहत दी है। कलक्टर जसमीतसिंह संधू ने गुरुवार को आदेश जारी कर जिले के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 9 और 10 जनवरी का अवकाश घोषित कर दिया है। अब स्कूल सोमवार को खुलेंगे। आदेश के तहत कक्षा 6 से 12 तक की स्कूलें खुलेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर निर्णय किया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जिला भीषण सर्दी की चपेट में है। इससे अलसुबह स्कूल जाने वाले नौनिहालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।