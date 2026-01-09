शीतलहर का कहर: कक्षा पांचवी तक के बच्चों की दो दिन की और छुट्टी

Cold wave havoc: Two more days of holiday for children up to class five.
शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों को बड़ी राहत दी है। कलक्टर जसमीतसिंह संधू ने गुरुवार को आदेश जारी कर जिले के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 9 और 10 जनवरी का अवकाश घोषित कर दिया है। अब स्कूल सोमवार को खुलेंगे। आदेश के तहत कक्षा 6 से 12 तक की स्कूलें खुलेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर निर्णय किया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जिला भीषण सर्दी की चपेट में है। इससे अलसुबह स्कूल जाने वाले नौनिहालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
कलक्टर के आदेश के अनुसार यह अवकाश केवल कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए मान्य होगा। स्कूल स्टाफ को पूर्व की भांति विद्यालय में उपस्थित रहना होगा। यदि कोई भी निजी या सरकारी स्कूल इन आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
शीतलहर के चलते कलक्टर ने पहले कक्षा 1 से 8 वीं तक 8 जनवरी तक अवकाश घोषित किया था। अब शुक्रवार से 6 से 8वी तक की स्कूलों में भी अध्ययन होगा। जबकि पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं सोमवार से चलने की संभावना है।
