कोरोना की अब बच्चों पर है नजर, रहे सावधान

Corona is now eyeing the children, be careful in bhilwara भीलवाड़ा के बाल कल्याण समिति सदस्य एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेश छापरवाल का मानना है कि प्रदेश व जिले में अब कोरोना संक्रमण की नजर बच्चों पर है। ऐसे में बडे सुरक्षित रहेंंगे तो घर में बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, बड़ों की जिम्मेदारी है कि वह कोरोना संकट काल में घर में ही रहे।