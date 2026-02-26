सीएस परिणाम घोषित: भीलवाड़ा की श्रुति प्रोफेशनल और आशीष एग्जीक्यूटिव में भीलवाड़ा टॉपर

अदिति बाबेल ने बताया कि परीक्षा परिणामों में प्रदेश और शहर के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। भीलवाड़ा का प्रतिशत इस प्रकार रहा। प्रोफेशनल प्रोग्राम में मॉड्यूल-I में 20.25 प्रतिशत और मॉड्यूल-II में 30.56 प्रतिशत अभ्यर्थी पास हुए। वहीं एग्जीक्यूटिव में मॉड्यूल-I में 27.50 प्रतिशत और मॉड्यूल-II में 28.89 प्रतिशत ने बाजी मारी। जबकि प्रदेश स्तर पर प्रोफेशनल के मॉड्यूल-I में 26.42 प्रतिशत और मॉड्यूल-II में 27.98 प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। एग्जीक्यूटिव में मॉड्यूल-I का परिणाम 18.17 औप्रतिशत र मॉड्यूल-II का 24.10 प्रतिशत रहा।