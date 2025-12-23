चमक की चकाचौंध: सोना-चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, निवेशकों को चौंकाती ‘तूफानी तेजी’

सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर ऐसी जोरदार तेजी देखने को मिली है, जिसने निवेशकों और आम खरीदारों-दोनों को हैरान कर दिया है। सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू सर्राफा बाजार तक रिकॉर्ड टूटते नजर आए और दोनों कीमती धातुएं अपने ऑलटाइम हाई स्तर पर पहुंच गईं। सर्राफा बाजार के जानकारों के अनुसार, डॉलर की कमजोरी और फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों ने सोना-चांदी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। इसके साथ ही चीन की ओर से चांदी की लगातार खरीद ने कीमतों में और आग लगा दी है। इससे आम पहुंच से सोना-चांदी दूर हो गया है।