जर्जर स्कूलों की ‘शिफ्टिंग’ पर रार: निदेशालय के आदेश और धरातल की हकीकत में उलझे ‘गुरुजी’

पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक सुवाणा के तहत आने वाले स्कूलों जैसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवनों को अन्य स्कूल में शिफ्ट करने की अनुशंसा की गई। लेकिन दूरी अधिक होने के कारण अब इसे अन्य सुरक्षित भवनों या पुराने विद्यालय के ही सुरक्षित भाग में चलाने की मांग उठने लगी है। जर्जर हिस्से में आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित करने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन जर्जर छत के नीचे मासूमों का भविष्य कितना सुरक्षित है, यह बड़ा सवाल है। राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेशाध्यक्ष नीरज शर्मा का कहना है कि नियमों और सुरक्षा के बीच विरोधाभास के कारण निदेशालय के आदेशों की पालना अटक गई है। यदि जर्जर भवन गिरा नहीं और वहीं स्कूल चलता रहा, तो किसी भी हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा।