ऑडिट के बाद जागा खान विभाग: ई-रवन्ना शुल्क डकारने वाले खनिज डीलरों को थमाए वसूली नोटिस

खनि अभियंता प्रवीण अग्रवाल की ओर से जारी किए गए नोटिस में डीलरों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि वे 15 दिवस में देय राशि जमा करा कर, चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें। यह प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है ताकि इसकी सूचना निदेशालय के ऑडिट अनुभाग को भेजी जा सके। नोटिस में साफ चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय-सीमा में बकाया राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित डीलर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिन डीलरों को नोटिस थमाए गए हैं, वे मुख्य रूप से मेसनरी स्टोन (चेजा पत्थर), फेल्सपार, क्वार्ट्ज, चाइना क्ले, सोपस्टोन, जिंक, और रेड ओकर जैसे खनिजों के परिवहन से जुड़े हैं। खनिज विभाग की ओर से जारी नोटिस में जिले की कई प्रमुख इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं। आरके स्टोन ने 1661 ट्रांजिट पास का 16,610 रुपए बकाया। मेवाड़ स्टोन इंडस्ट्रीज के 1649 ट्रांजिट पास का 16,490 रुपए बकाया। सुप्रीम स्टोन इंडस्ट्रीज के 1339 ट्रांजिट पास के 13,390 रुपए, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के 597 ट्रांजिट पास पर 5,970 रुपए बकाया है।