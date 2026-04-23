11 हजार को व्याख्याता की सौगात, लेकिन 10वीं तक के स्कूलों से छिन जाएंगे अंग्रेजी, गणित-विज्ञान के शिक्षक

दरअसल, सैकंड ग्रेड से व्याख्याता (फर्स्ट ग्रेड) के लिए डीपीसी तो हो गई, लेकिन तृतीय श्रेणी (थर्ड ग्रेड) से द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी लंबे समय से अटकी पड़ी है। ऐसे में जब सैकंड ग्रेड के शिक्षक प्रमोट होकर 11वीं-12वीं को पढ़ाने जाएंगे, तो उनकी जगह लेने के लिए सैकंड ग्रेड के शिक्षक मौजूद नहीं हैं। इससे 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। जिन स्कूलों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे कठिन विषय पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं होंगे, वहां का परीक्षा परिणाम बुरी तरह प्रभावित होगा। फिलहाल इन शिक्षकों को यथास्थान (जहाँ हैं, वहीं) कार्यग्रहण करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन पोस्टिंग होते ही स्कूलों का ढांचा चरमरा जाएगा। वही कई स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए पहले से ही स्वीकृत सैकंड ग्रेड शिक्षकों के 40 फीसदी से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि तृतीय श्रेणी के 27 हजार शिक्षकों की और डीपीसी जल्द की जाएगी।