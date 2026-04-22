22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

34 हजार किसानों को बड़ी राहत: फसली ऋण चुकाने की मोहलत अब 15 मई

मौसम की मार झेल रहे 34 हजार से अधिक किसानों को मिली संजीवनी

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Apr 22, 2026

Big relief for 34,000 farmers: The deadline for repaying crop loans is now May 15.

34 हजार किसानों को बड़ी राहत: फसली ऋण चुकाने की मोहलत अब 15 मई

बार-बार बदलते मानसून और फसल खराबे की दोहरी मार झेल रहे जिले के हजारों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। तय समय 31 मार्च 2026 तक अल्पकालीन फसली ऋण नहीं चुका पाने वाले 34 हजार से अधिक किसानों को भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ने एक और मौका दिया है। अब ये किसान 15 मई 2026 तक बिना किसी दंडात्मक ब्याज के अपना बकाया 160.48 करोड़ रुपए जमा करा सकेंगे। इस फैसले से आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों को लगभग 14 करोड़ रुपए के भारी-भरकम ब्याज भार से राहत मिलेगी।

अगले सीजन भी मिलेगा शून्य प्रतिशत ब्याज का लाभ

केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक आलोक चौधरी ने किसानों से अपील की है कि समय सीमा बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य उन्हें दंडात्मक ब्याज के जाल में फंसने से बचाना है। यदि बकायादार किसान 15 मई तक अपनी ऋण राशि जमा करा देते हैं, तो उन्हें ब्याज अनुदान का पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही वे आगामी सीजन के लिए भी शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर पुनः ऋण प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे। ऐसा नहीं करने पर ब्याज की पूरी राशि किसानों से ही वसूल की जाएगी।

पोर्टल पर युद्ध स्तर पर होगा डेटा अपडेट

प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार ब्याज अनुदान के वित्तीय प्रबंधन को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। 31 मार्च 2026 तक के ब्याज अनुदान का समायोजन वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत किया जाएगा जबकि 1 अप्रेल से 15 मई तक की अवधि का ब्याज अनुदान वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधानों से समायोजित होगा।

बैंक अधिकारियों को नाबार्ड के दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पुनर्वित्त (रीफाइनेंस) में कोई तकनीकी बाधा न आए। इसके लिए पोर्टल पर डेटा अपडेशन का कार्य युद्ध स्तर पर करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

अतिरिक्त समय का लाभ उठाएं किसान

किसानों को चाहिए कि वे इन 24 दिनों की अतिरिक्त अवधि का लाभ उठाएं और अपनी बकाया राशि जमा करवाकर ब्याज के आर्थिक बोझ से मुक्त हों।

- आलोक चौधरी, प्रबंध संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक भीलवाड़ा

एक नज़र में: खरीफ 2025 का फसली ऋण

  • 672.21 करोड़ रुपए का कुल वितरित ऋण
  • 1,38,372 किसान लाभान्वित
  • 511.73 करोड़ रुपए अब तक चुकाया गया
  • 1,04,347 जिले के किसानों ने चुकाया बकाया राशि
  • 160.48 करोड़ रुपए का बकाया ऋण
  • 34,025 किसानों में शेष बकाया राशि
  • 14 करोड़ ब्याज अनुदान किसानों को मिलेगा

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Apr 2026 08:59 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / 34 हजार किसानों को बड़ी राहत: फसली ऋण चुकाने की मोहलत अब 15 मई

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आबोहवा पर अब और पैनी नजर: एक करोड़ की लागत से लगेगी नई एक्यूआई मशीन

Now a more close watch on the climate: New AQI machine to be installed at a cost of Rs 1 crore
भीलवाड़ा

एक गलत क्लिक पड़ सकता है भारी, विद्यार्थियों ने ली साइबर सुरक्षा की शपथ

One wrong click can be costly; students take cybersecurity pledge
भीलवाड़ा

मंगरोप बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ, 19 खसरों की 1.49 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित होगी

The way is clear for land acquisition for Mangrop bypass, 1.49 hectares of land from 19 Khasras will be acquired.
भीलवाड़ा

प्रदेश के 3800 बालिका स्कूल क्रमोन्नत, लेकिन पढ़ाने वाले ही नहीं

3800 girls' schools in the state have been upgraded, but there are no teachers.
भीलवाड़ा

मिड-डे-मील पर प्रशासन सख्त: 23 व 24 को स्कूलों में होगा सघन निरीक्षण, गड़बड़ी मिली तो होगी कार्रवाई

Administration strict on mid-day meal: Intensive inspections will be conducted in schools on 23rd and 24th, action will be taken if irregularities are found.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.