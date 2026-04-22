34 हजार किसानों को बड़ी राहत: फसली ऋण चुकाने की मोहलत अब 15 मई

बार-बार बदलते मानसून और फसल खराबे की दोहरी मार झेल रहे जिले के हजारों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। तय समय 31 मार्च 2026 तक अल्पकालीन फसली ऋण नहीं चुका पाने वाले 34 हजार से अधिक किसानों को भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ने एक और मौका दिया है। अब ये किसान 15 मई 2026 तक बिना किसी दंडात्मक ब्याज के अपना बकाया 160.48 करोड़ रुपए जमा करा सकेंगे। इस फैसले से आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों को लगभग 14 करोड़ रुपए के भारी-भरकम ब्याज भार से राहत मिलेगी।