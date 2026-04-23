खारी-मानसी नदियों में अवैध खनन पर एनजीटी सख्त, प्रशासन अलर्ट

याचिकाकर्ता फूलियाकलां निवासी हबीब मोहम्मद की ओर से दायर मामले में जस्टिस शिव कुमार सिंह और एक्सपर्ट मेंबर सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने नदियों में लगातार हो रहे बजरी दोहन पर कड़ी आपत्ति जताई है। एनजीटी ने भीलवाड़ा कलक्टर और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त समिति का गठन कर अगले 6 सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट और अब तक की गई कार्रवाई का विवरण पेश करने को कहा है। एनजीटी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि वर्तमान में भी अवैध खनन जारी है, तो भीलवाड़ा कलक्टर इसे तत्काल प्रभाव से रोकें। साथ ही दोषी पाए जाने वालों पर मुकदमा चलाने और पर्यावरणीय मुआवजे की वसूली करने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है।