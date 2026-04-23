राज्य के सभी स्कूलों में अपार आईडी पर बड़ा फैसला: अब अभिभावकों की ना भी लिखित में देनी होगी

शिक्षा परिषद के आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राज्य में अब तक केवल 61.32 प्रतिशत विद्यार्थियों की ही अपार आईडी जनरेट हो पाई है। विभाग ने इसे जल्द से जल्द 100 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का मतलब केवल आईडी बनाना नहीं है, बल्कि प्रक्रिया को पूरा करना है। यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे की अपार आईडी बनवाने से साफ मना कर देता है, तो स्कूल प्रशासन को उनसे प्रपत्र पर असहमति दर्ज करवानी होगी, ताकि अपार जनरेशन कार्य की प्रगति शत-प्रतिशत दिखाई जा सके। यह आईडी यूडाइस पोर्टल पर स्कूल लॉगिन के माध्यम से ही बनाई जाएगी। इसके लिए विद्यार्थी के यूडाइस डेटा का आधार डेटा के साथ समान होना और अभिभावक की लिखित सहमति अनिवार्य है।