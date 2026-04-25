बड़ा झटका: अभ्रक निर्यात पर पाबंदी की तैयारी, भीलवाड़ा समेत प्रदेश के उद्योग जगत में हड़कंप

राजस्थान अभ्रक के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है, और इसका मुख्य केंद्र भीलवाड़ा है। यहां अभ्रक की कई खदानें और प्रोसेसिंग इकाइयां संचालित हैं। इनमें उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक विदेशों में निर्यात किया जाता है। यदि इसके निर्यात को रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी में डाल दिया जाता है, तो निर्यातकों को विदेश माल भेजने के लिए सरकार से विशेष लाइसेंस और पूर्व-अनुमतियां लेनी होंगी। लालफीताशाही बढ़ने से निर्यात प्रक्रिया जटिल और धीमी हो जाएगी। सीधे तौर पर विदेशी मुद्रा आय घटेगी और खदानों व फैक्ट्रियों में काम करने वाले हजारों स्थानीय लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो जाएगा।