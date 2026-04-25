आठ माह बाद भी काम अटका: मेवाड़ मिल-संतोषी माता मंदिर रोड पर जाम का झाम

भीलवाड़ा शहर के मेवाड़ मिल से संतोषी माता मंदिर होते हुए पांडू के नाले तक जाने वाले मार्ग पर इन दिनों राहगीरों और क्षेत्रवासियों का निकलना दूभर हो गया है। सड़क की बदहाली के चलते यहां हर दिन जाम की स्थिति बन रही है। आठ माह पहले बड़े जोर-शोर से इस मार्ग को 100 फीट चौड़ा करने का शिलान्यास किया गया था, लेकिन अब तक सड़क निर्माण का कार्य धरातल पर शुरू नहीं हो पाया है। इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। क्षेत्रवासी अधिवक्ता तेजेन्द्र सिंह शक्तावत ने बताया कि 5 सितंबर 2025 को सांसद दामोदर अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक और कलक्टर की मौजूदगी में इस 100 फीट रोड निर्माण का शिलान्यास किया गया था। विभाग की ओर से टेंडर भी जारी कर दिए गए थे। जनता को उम्मीद थी कि अब उन्हें चौड़ी और सुगम सड़क मिलेगी, लेकिन आठ माह बीतने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ा है। मौके पर सिर्फ विद्युत लाइन शिफ्टिंग का कार्य ही हुआ है, सड़क निर्माण के नाम पर जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा है।