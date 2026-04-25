खनिज विभाग की सुस्ती से खजाने को लगी 7.74 करोड़ की चपत

पूर्व में यह ठेका 1 अप्रेल 2025 को भीलवाड़ा के ठेकेदार सुवालाल जाट को 13.70 करोड़ रुपए में दिया था। इसके कुछ माह बाद 23 जुलाई 2025 को सरकार की ओर से रॉयल्टी की दरें बढ़ा दी गईं। इससे इस ठेके की कुल राशि बढ़कर 17.76 करोड़ रुपए हो गई। ठेकेदार ने बढ़ी हुई दर से यह अतिरिक्त राशि जमा कराने के लिए कुछ माह का समय मांगा था, विभाग की ओर से समय नहीं देने पर बढ़ी हुई राशि जमा कराने से साफ इनकार कर दिया। इसके चलते खनिज विभाग ने 19 अगस्त 2025 को यह ठेका खंडित (निरस्त) कर दिया था। ठेका निरस्त होने के बाद से पिछले आठ माह तक रॉयल्टी वसूली का जिम्मा खनिज विभाग के कर्मचारियों के पास था। लेकिन विभागीय तंत्र वसूली में पूरी तरह विफल साबित हुआ। इस पूरी अवधि में विभाग के कर्मचारी करीब 2 करोड़ रुपए की रॉयल्टी भी वसूल नहीं कर पाए। सीधा असर यह हुआ कि सरकार को करीब 7.74 करोड़ रुपए के राजस्व की भारी चपत लगी।