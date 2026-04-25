अभ्रक निर्यात पर केंद्र की सख्ती: राजस्थान के भीलवाड़ा, राजसमंद समेत कई जिलों में Job Crisis की आशंका

डीजीएफटी की ओर से 16 अप्रेल 2026 को जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार अभ्रक (एचएस कोड 2525) की निर्यात नीति में संशोधन के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक बुलाई गई थी। बैठक 20 अप्रेल को नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में विदेश व्यापार महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई। इसमें संबंधित मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों ने मंथन किया