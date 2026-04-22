मेहंदी सूखने से पहले उजड़ा सुहाग, जिस आंगन से उठनी थी बहनों की डोली, वहां से उठी भाई की अर्थी

बरूंदनी (भीलवाड़ा): नियति का क्रूर मजाक देखिए कि जिस घर में दो दिन पहले ही नई नवेली दुल्हन के आगमन पर मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां मंगलवार को चीत्कार गूंज उठी। बरूंदनी से छह किलोमीटर दूर बड़ा खेड़ा गांव में बेलगाम बजरी के ट्रेलर ने नवविवाहित युवक किशन हजूरी को कुचल दिया।