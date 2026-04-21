21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

टोंक में भीषण अग्निकांड: तड़के 4 बजे धूं-धूं कर जला इलेक्ट्रॉनिक गोदाम, आसमान में छाया काला धुआं; करीब 60 लाख का नुकसान

Tonk Fire News: टोंक के घंटाघर-सुभाष बाजार क्षेत्र में मंगलवार सुबह 4:30 बजे जैन इलेक्ट्रिकल्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। चार दमकलों की मदद से चार घंटे बाद आग पर काबू पाया गया।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Arvind Rao

Apr 21, 2026

Tonk Electricity Warehouse Fire
Play video

Tonk Electricity Warehouse Fire (Patrika Photo)

Tonk Electricity Warehouse Fire: टोंक शहर के सबसे व्यस्ततम व्यावसायिक क्षेत्र घंटाघर से सुभाष बाजार के बीच मंगलवार तड़के एक भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। सुबह करीब 4:30 बजे 'जैन इलेक्ट्रिकल्स' के पहली मंजिल पर स्थित गोदाम में अचानक आग लग गई।

बता दें कि इस घटना में लगभग 50 से 60 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान के जलकर खाक होने का अनुमान है, जिसके बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

ऐसे हुआ घटनाक्रम

मंगलवार सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तब उन्होंने गोदाम से उठती आग की लपटें और काला धुआं देखा। स्थानीय लोगों ने तुरंत दुकान मालिक को सूचित किया और पुलिस कंट्रोल रूम (100 नंबर) व दमकल विभाग को जानकारी दी।

दमकल के पहुंचने से पहले ही आसपास के दुकानदारों और निवासियों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का साहसिक प्रयास किया। हालांकि, गोदाम में भारी मात्रा में बिजली के तार, प्लास्टिक पाइप और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। पूरा बाजार क्षेत्र घने काले धुएं की चादर में लिपट गया।

प्रशासनिक कार्रवाई और राहत कार्य

सूचना मिलते ही चार दमकल गाड़ियां और पानी के कई टैंकर मौके पर पहुंचे। आग की भयावहता और घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण किसी भी अप्रिय घटना या करंट से बचने के लिए पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति तत्काल बंद कर दी गई। कोतवाली थाना पुलिस ने भी जाब्ते के साथ मोर्चा संभाला और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की।

दमकलकर्मियों की करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि जैन इलेक्ट्रिकल्स की मुख्य दुकान गोदाम से दो दुकान छोड़कर स्थित थी, जिससे मुख्य शोरूम आग की चपेट में आने से बच गया।

घटनाक्रम के मुख्य बिंदु

  • समय: मंगलवार सुबह 4:30 बजे।
  • स्थान: घंटाघर-सुभाष बाजार, टोंक।
  • नुकसान: 50-60 लाख का प्रारंभिक अनुमान।
  • कारण: शॉर्ट सर्किट की आशंका (जांच जारी)।

ये भी पढ़ें

जयपुर में IPL टिकट की हो रही जालसाजी, साइबर पुलिस ने जारी की सख्त एडवाइजरी, बताया कैसे हो रहा स्कैम और कैसे बचें
जयपुर
IPL 2026 Ticket Scam in Jaipur Police Issue Strict Advisory How to Spot Fake QR Codes and Stay Safe

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Apr 2026 10:03 am

Published on:

21 Apr 2026 09:46 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / टोंक में भीषण अग्निकांड: तड़के 4 बजे धूं-धूं कर जला इलेक्ट्रॉनिक गोदाम, आसमान में छाया काला धुआं; करीब 60 लाख का नुकसान

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tonk News: दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार की टक्कर से महिला की मौत, बेटी को बस में बैठाकर लौट रही थी मां

टोंक

बीसलपुर बांध पर बन रहा सबसे बड़ा इंटेक पम्प हाउस, 122 करोड़ आएगी लागत, राजस्थान के 3 जिलों को मिलेगी राहत

Intake Pump House at Bisalpur Dam
टोंक

Tonk News: चला बुलडोजर, वर्षों से जमे अतिक्रमणों को मुक्त कराया; भारी पुलिस जाप्ता रहा तैनात

निवाई समाचार
टोंक

Tonk News: खौलते तेल में गिरा हलवाई, मची अफरा-तफरी, पूड़ी तलने के दौरान हुआ हादसा

Tonk News
टोंक

Rajasthan Politics : ‘राजस्थान में शीघ्र पंचायत व निकाय चुनाव कराए सरकार…’, सचिन पायलट ने मनरेगा पर भी कही बड़ी बात

Tonk MLA Sachin Pilot Demand Bhajanlal Government should conduct Rajasthan Panchayat and nager nikya elections soon
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.