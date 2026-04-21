टोंक में भीषण अग्निकांड: तड़के 4 बजे धूं-धूं कर जला इलेक्ट्रॉनिक गोदाम, आसमान में छाया काला धुआं; करीब 60 लाख का नुकसान

दमकल के पहुंचने से पहले ही आसपास के दुकानदारों और निवासियों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का साहसिक प्रयास किया। हालांकि, गोदाम में भारी मात्रा में बिजली के तार, प्लास्टिक पाइप और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। पूरा बाजार क्षेत्र घने काले धुएं की चादर में लिपट गया।