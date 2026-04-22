आबोहवा पर अब और पैनी नजर: एक करोड़ की लागत से लगेगी नई एक्यूआई मशीन

वर्तमान में शहर की हवा मापने के लिए प्रतापनगर स्कूल मैदान में एक मशीन पहले से कार्य कर रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के आंकड़े आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर में डिस्प्ले व्यवस्था को और मजबूत किया है। वर्तमान में प्रतापनगर स्कूल के बाहर और जिला कलक्ट्रेट पर दो एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले पहले से चालू हैं। अब तिलक नगर और सर्किट हाउस के बाहर भी नई एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। इन चार बड़ी स्क्रीनों और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शहरवासी 24 घंटे अपने शहर की हवा की गुणवत्ता (एक्यूआई) का लाइव डेटा देख सकेंगे।