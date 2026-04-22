मिड-डे-मील पर प्रशासन सख्त: 23 व 24 को स्कूलों में होगा सघन निरीक्षण, गड़बड़ी मिली तो होगी कार्रवाई

भीलवाड़ा जिले के राजकीय विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों में नौनिहालों को परोसे जा रहे मिड-डे-मील और पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की व्यवस्थाओं को जांचने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। पोषाहार की गुणवत्ता और संचालन की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने 23 और 24 अप्रेल को जिलेभर में सघन निरीक्षण के आदेश दिए हैं। कलक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता में कमी, खाद्यान्न में गबन, चोरी या कोई भी अनियमितता पाई गई तो दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी उपखण्ड अधिकारियों और संबंधित शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देशों के अनुसार, यह जांच अभियान पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस नीति पर आधारित होगा।