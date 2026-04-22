प्रदेश के 3800 बालिका स्कूल क्रमोन्नत, लेकिन पढ़ाने वाले ही नहीं

वाहवाही लूटने के लिए सरकार ने प्रदेश के करीब 3800 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक (सीनियर सेकंडरी) में क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन इनमें पढ़ाने के लिए शिक्षकों की व्यवस्था करना भूल गई। हालात ये हैं कि इन नव-क्रमोन्नत सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में एक भी प्रथम श्रेणी (व्याख्याता) और द्वितीय श्रेणी (वरिष्ठ अध्यापक) का शिक्षक नहीं लगाया गया है। 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं का भविष्य अब तृतीय श्रेणी (थर्ड ग्रेड) शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया गया है।