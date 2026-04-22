आधुनिकता की होड़ में खो न जाएं आध्यात्मिक मूल्य, युवा पीढ़ी बनाए संतुलन: मुनि प्रणीत सागर

मुनि ने आज के समय में आधुनिकता और आध्यात्मिकता के बीच चल रहे मानसिक द्वंद्व पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी सिर्फ आधुनिकता को श्रेष्ठ सिद्ध करने की अंधी दौड़ में लगी है। यदि यही स्थिति निरंतर बनी रही तो भविष्य में आध्यात्मिक मूल्यों का भारी क्षरण हो सकता है। जीवन की सार्थकता के लिए इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना बेहद आवश्यक है। समाज में कृतज्ञता के भाव को विकसित करने पर जोर देते हुए मुनि प्रणीत सागर ने कहा कि हम जो शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं और निर्भय होकर धर्मपालन कर रहे हैं, उसके पीछे पुलिस प्रशासन एवं अन्य सेवाभावी वर्गों का महत्वपूर्ण योगदान है। समाज की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि वह ऐसे उपकारकर्ताओं के प्रति सदैव सम्मान और कृतज्ञता का भाव प्रकट करे।