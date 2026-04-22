पृथ्वी दिवस विशेष: खेतों को निगल रहीं अवैध कॉलोनियां, कागजों में लहलहा रहे 45 लाख पौधे

हर साल मानसून में पौधरोपण के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर पौधे नजर नहीं आते। पिछले साल का आंकड़ा देखें, तो जिले में हरियाली के नाम पर बड़ा कागजी खेल हुआ। पौधरोपण के लिए 63 सरकारी विभागों को शामिल किया। इनके अलावा औद्योगिक इकाइयां तथा औद्योगिक संगठनों को पौधरोपण के लिए बाध्य किया गया। इसके चलते जिले में कुल लगाए 45 लाख 72192 पौधा लगाने का दावे किए जा रहे हैं। इसमें व्यक्तिगत स्तर पर 1 लाख 68321 तथा ब्लॉक स्तर पर 44 लाख 3 871 पौधे लगाए गए। सवाल यह है कि इतने भारी-भरकम बजट और लाखों पौधों के रोपण के बाद भी भीलवाड़ा में हरियाली क्यों गायब है? जमीन पर पौधे जिंदा नहीं बचे हैं और केवल फाइलों में अभियान सफल हुआ।