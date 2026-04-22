धरती माता बचाओ अभियान, जैविक खेती अपनाएं किसान, रासायनिक खादों का उपयोग हो कम- जैन

ज्ञात हो कि व्यवस्थापकों की इस लंबी हड़ताल के कारण पिछले 60 दिनों से ग्रामीण स्तर पर समितियों का कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा था। इसका सबसे ज्यादा खमियाजा उन काश्तकारों को भुगतना पड़ रहा था, जिन्हें अपना अल्पकालीन फसली ऋण जमा कराना था या खेती-किसानी के लिए नया ऋण प्राप्त करना था। आर्थिक चक्र रुकने से किसानों के सामने भारी परेशानी खड़ी हो गई थी। कार्य बहिष्कार समाप्त होने के बाद अब सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सुचारू रूप से कामकाज शुरू हो जाएगा। इससे न केवल अटका हुआ फसली ऋण वितरण फिर से गति पकड़ेगा, बल्कि पुराने ऋणों की वसूली और उनका नवीनीकरण भी सुगमता से हो सकेगा।