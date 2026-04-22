एक गलत क्लिक पड़ सकता है भारी, विद्यार्थियों ने ली साइबर सुरक्षा की शपथ

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और उपस्थित समुदाय ने सुरक्षित डिजिटल जीवन जीने की 12 बिंदुओं वाली महत्वपूर्ण शपथ ली। हम फर्जी अकाउंट नहीं बनाएंगे। किसी भी ग्रुप में गलत बातें, साइबर बुलिंग, अपमानजनक या शर्मिंदा करने वाली पोस्ट न देखेंगे और ना ही किसी को सेंड करेंगे। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाली या एडिटेड फोटो कभी शेयर नहीं करेंगे। धमकी भरे चैट नहीं भेजेंगे और ऑनलाइन पीछा (स्टॉकिंग) कर किसी को परेशान नहीं करेंगे। माता-पिता या समझदार व्यक्ति के मार्गदर्शन के बिना अपनी निजी जानकारी, एड्रेस या वीडियो कॉल अनजान लोगों से साझा नहीं करेंगे। गलती से भी किसी अजनबी से दोस्ती नहीं करेंगे और ना ही अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करेंगे। लत लगाने वाले, हिंसक वॉइसचैट या छिपे अपराध वाले ऑनलाइन गेम्स के जाल में नहीं फसेंगे और ना ही दूसरों को फसाएंगे। अश्लील सामग्री ना देखेंगे, ना सेंड करेंगे और ना ही फॉरवर्ड करेंगे। अपना पासवर्ड, ओटीपी और अन्य आवश्यक निजी जानकारी कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे। देर रात तक छिपकर मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे और अनजान लिंक्स पर क्लिक करने से बचेंगे। ब्लैकमेलिंग का शिकार होने या कोई भी साइबर दुर्व्यवहार होने पर डरेंगे नहीं। बिना घबराए तुरंत माता-पिता को बताएंगे और तत्काल प्रभाव से साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, 9928900900 या साइबर पुलिस को शिकायत करेंगे।