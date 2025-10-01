घर-घर पूजी दियाड़ी, आज महानवमी, कल होगा रावण दहन

जोगणिया माता, झांतला माता, चामुंडा माता, धनोप माता, घाटारानी, बंक्यारानी, भरक माता और बीजासन माता के मंदिरों में जयकारों के साथ भक्त पहुंचे। शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में भी सुबह से रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। रोडवेज बस स्टैंड स्थित दुर्गा माता शक्ति धाम, बाबा धाम, पुलिस लाइन स्थित संतोषी माता मंदिर, हरणी महादेव स्थित चामुंडा माता मंदिर इन सभी स्थानों पर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा और वातावरण भक्तिमय हो गया।