भीलवाड़ा के डॉ. मुछाल ने यूपीएससी में हासिल की ऑल इंडिया 309वीं रैंक

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से आयोजित संयुक्त मेडिकल सर्विस परीक्षा-2025 के फाइनल परिणाम घोषित कर दिए हैं। अगस्त माह में आयोजित लिखित परीक्षा एवं नवंबर में हुए साक्षात्कार के बाद जारी अखिल भारतीय मेरिट सूची में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के चिकित्सक डॉ. सत्यम मुछाल ने ऑल इंडिया 309वीं रैंक प्राप्त कर न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। इससे पूर्व वर्ष-2019 में नीट यूजी परीक्षा में भी वे भीलवाड़ा टॉपर रहे थे। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने देश के प्रतिष्ठित एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में प्रवेश लेकर एमबीबीएस की पढ़ाई पूर्ण की। डॉ. मुछाल, भीलवाड़ा के आजाद चौक निवासी अरुण संतोष मुछाल एवं डॉ. रमा मुछाल के सुपुत्र हैं। वर्तमान में वे राजस्थान सरकार में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं और भीलवाड़ा जिले के मंगरोप सामुदायिक चिकित्सालय में सेवाएं दे रहे हैं।