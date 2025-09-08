दस लक्षण पर्व में दस उपवास करने वालों की निकाली थालोड़ी

आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश गोधा ने बताया कि थालोड़ी राजीव गांधी मजदूर चौराहे से प्रारम्भ हुई। करीब एक किलोमीटर की दूरी को पार करने में डेढ घंटे से भी अधिक का समय लगा। थालोड़ी़ के मंदिर पहुंचने पर सभी उपवास करने वालों ने मंदिर में अपने साथ लाए पूजा सामग्री के थाल व अन्य सामग्री को मंदिर में अर्पण की तथा पूजा की गई। इस दौरान उपवास करने वालों की सभी ने उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।