शिक्षा विभाग की जिला रैंकिंग जारी: करौली ने मारी बाजी, नागौर-बारां सबसे फिसड्डी

यह रैंकिंग अकादमिक, गवर्नेंस और राज्य की प्राथमिकताओं से जुड़े 12 मुख्य पैमानों पर तैयार की गई है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं। छात्रों की उपस्थिति, सीबीए और ओआरएफ परिणाम, बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे, टेक्स्टबुक-वर्कबुक की जांच, एबीएल किट का उपयोग, होमवर्क और 'मिशन स्टार्ट' टाइमटेबल। अधिकारियों की ओर से स्कूलों का निरीक्षण और शिक्षक ऐप पर शिक्षकों की सक्रियता। शाला स्वास्थ्य सर्वेक्षण और स्कूलों में उपयोग योग्य शौचालय व पेयजल की उपलब्धता। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने रैंकिंग में अंतिम तीन स्थानों पर रहे जिलों नागौर, बारां, सिरोही को सुधार के लिए सख्त हिदायत दी है। निदेशालय ने इन जिलों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सघन मॉनिटरिंग करने और अगले महीने की रैंकिंग में सुधार लाने के कड़े निर्देश दिए हैं।