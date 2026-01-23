शिक्षा अधिकारी ने परखा पीएम श्री स्कूलों का शैक्षिक स्तर, आईसीटी लैब व प्रयोगशालाओं का निरीक्षण

सोनगरा ने आसींद स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और नई पारसोली स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों की आईसीटी लैब, विज्ञान प्रयोगशालाओं, संविधान कक्ष और मिड-डे मील व्यवस्था को बारीकी से देखा। उन्होंने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से पीएम श्री विद्यालयों को विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित बजट और अब तक हुए व्यय के रिकॉर्ड की जांच करते हुए अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।