प्रवेशोत्सव: सरकारी स्कूलों का बढ़ा क्रेज, निजी स्कूल छोड़ तीन बच्चों ने लिया प्रवेश

बापूनगर स्थित पीएमश्री विद्यालय में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम हुआ। भामाशाह गुणवंत जैन तथा कक्षा 8 में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की ओर से सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर किया। नई कक्षा में प्रवेश की अनुभूति को लेकर बच्चों में विशेष उत्साह देखा गया। सभी नव प्रवेशित विद्यार्थियों को तिलक कर, पुष्प भेंट करते हुए पेन-पेंसिल उपहार स्वरूप देकर विद्यालय परिवार में स्वागत किया गया। सारिका चतुर्वेदी ने बताया कि अपने नजदीक के सरकारी विद्यालय के लिए सभी समर्थवान एवं गणमान्य जन को आगे आना चाहिए, जिससे समाज के हर वर्ग के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा मिल सके। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नव प्रवेशित विद्यार्थियों के अभिभावकों को आमंत्रित कर पौधारोपण किया गया और इस प्रकार हरितसत्र की भावना के साथ नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत की गई।