सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव: कागजी रिपोर्टिंग पर रोक, अब सीधे गांवों में हकीकत जांचेंगे बड़े अफसर

सरकारी स्कूलों में नामांकन का ग्राफ बढ़ाने के लिए चल रहे सघन प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में अब कागजी खानापूर्ति नहीं चलेगी। धरातल पर कार्यक्रम की हकीकत जांचने और मॉनिटरिंग को पुख्ता करने के लिए शिक्षा विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और समग्र शिक्षा अभियान के जिला प्रभारियों को अब वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलकर सीधे फील्ड में उतरना होगा।माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के अनुसार आवंटित जिलों के पीईईओ और यूसीईईओ क्षेत्रों में अधिकारी 10 और 15 अप्रेल को भौतिक रूप से उपस्थित होकर सघन प्रवेशोत्सव का फील्ड निरीक्षण करेंगे।