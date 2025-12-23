पेंच के बालाजी में सजा फूल बंगला, उमड़ा आस्था का सैलाब

मंदिर के पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि पोष मास के अनुष्ठान के तहत मंगलवार तड़के से ही मंदिर में धार्मिक आयोजन शुरू हो गए। हनुमानजी महाराज को आकर्षक रजत चोला चढ़ाया गया। वहीं श्री राम दरबार का नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। इस दौरान संपूर्ण मंदिर परिसर को रंग-बिरंगे फूलों से बने 'फूल बंगले' से सजाया गया, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहा।