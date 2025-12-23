पेंच के बालाजी में सजा फूल बंगला, उमड़ा आस्था का सैलाब

Flower bungalow decorated in Balaji of Pench, a wave of faith surged
भीलवाड़ा शहर के मध्य स्थित पेच एरिया के 'पेंच के बालाजी' मंदिर में मंगलवार को पौष मास के विशेष अनुष्ठान के तहत भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। अवसर था हनुमानजी महाराज के विशेष श्रृंगार और पौष बड़ों के भव्य मनोरथ का। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया।
मंदिर के पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि पोष मास के अनुष्ठान के तहत मंगलवार तड़के से ही मंदिर में धार्मिक आयोजन शुरू हो गए। हनुमानजी महाराज को आकर्षक रजत चोला चढ़ाया गया। वहीं श्री राम दरबार का नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। इस दौरान संपूर्ण मंदिर परिसर को रंग-बिरंगे फूलों से बने 'फूल बंगले' से सजाया गया, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहा।
इस अवसर पर भक्ति संध्या का भी आयोजन हुआ। सुनील गंधर्व एंड पार्टी की ओर से संगीत मय सुंदरकांड एवं भजनों की प्रस्तुति दी गई। बालाजी के भजनों पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूम उठे। कार्यक्रम का आयोजन भारत विकास परिषद (राजस्थान मध्य प्रांत) की चंद्रशेखर आजाद शाखा, भीलवाड़ा की कार्यकारिणी एवं सदस्यों द्वारा किया गया।
शाम को महाआरती के बाद बालाजी महाराज को पौष मास के विशिष्ट व्यंजन हलुआ और पौष बड़ों का नैवेद्य (भोग) लगाया गया। इसके बाद मंदिर परिसर में प्रसादी का वितरण शुरू हुआ। सर्दी के बावजूद हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया। प्रसादी वितरण का यह सिलसिला देर रात तक अनवरत जारी रहा।
